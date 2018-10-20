بعد عراكه مع حسين عبدالغني.. العقوبات تنتظر حسن معاذ

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن واقعة عراك حسن معاذ مع حسين عبدالغني عقب مباراة الاتحاد وأُحد في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لن تمر مرور الكرام.

وحدث شجار بين حسن معاذ وقائد نادي أُحد بعد مباراة الفريقين، حيث انتظر لاعب فريق الاتحاد النجم حسين عبدالغني في النفق المؤدي إلى غرفة خلع اللاعبين، وانهال عليه بالضرب، وتدخل مدرب العميد بيليتش وبعض المتواجدين لفض الاشتباك.

وتحول عراك حسن معاذ وقائد فريق أُحد إلى الشرطة المتواجدة في إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وسط أنباء عن رفض حسين عبدالغني التنازل ونقل الواقعة إلى مركز الشرطة.

وعلى الفور طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ بالتحقيق العاجل في واقعة حسن معاذ وقائد نادي أُحد حسين عبد الغني بعد مباراة الفريقين.

ومن المتوقع أن يتعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حسن معاد لعقوبة مغلظة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب اعتدائه على حسين عبدالغني بالأمس.

وأكد الخبير في لوائح كرة القدم، أحمد الأمير عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن حسن معاذ ينتظر عقوبة الإيقاف لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى تغريمه 60 ألف ريال، وذلك وفقًا للائحة لجنة الانضباط، التي يحق لها تشديد العقوبة بحق من بدأ المشاجرة.

وأوضح الأمير أن حسين عبدالغني يستطيع المقاضاة بالتوازي في القضية بين لجنة الانضباط والأخلاق والشرطة، خاصة أن مثل هذه القضايا معتادة في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولن تقتصر عقوبات حسن معاذ عند هذا الحد فقط، حيث أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد بيانًا رسميًا للتعليق على الواقعة، مؤكدًا رفضه القاطع لهذه التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية من كلا اللاعبين.

وأشار بيان إدارة العميد، أن قيم نادي الاتحاد لا تقبل هذه التصرفات وستُطبق لائحة العقوبات على حسن معاذ لرفضها تحت أي مبرر الواقعة التي حدثت بعد مباراة الجولة السادسة، والتي لا تعكس القيم والأخلاق الرياضية عامة.

ورحب مجلس إدارة نادي الاتحاد بالتحقيق الذي وجه به تركي آل الشيخ، ولكنه طالب بالتحقيق أيضًا في الأسباب التي دفعت حسن معاذ للقيام بتلك التصرفات.