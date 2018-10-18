بعد عودته لأميركا.. الطعن على حكم القضاء التركي بسجن القس برانسون

المواطن - واشنطن

قدم محامي القس الأميركي آندرو برانسون، طعنًا أمام محكمة تركية على الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي بسجن موكله في تهم تتعلق بالإرهاب.

وجاء في نسخة من الطلب، أن سبب الطعن على الحكم هو أنه “يتعارض مع القانون والإجراءات”، كما طعن الادعاء في القضية أيضًا على الحكم لذات السبب.

وواجه القس الأميركي اتهامات بأن له صلات بمسلحين أكراد وأنصار الداعية التركي فتح الله غولن مقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل في عام 2016، وكان برانسون (50 عامًا) يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عامًا.

وأصبح برانسون محور أزمة دبلوماسية ساهمت في تراجع الليرة التركية هذا العام، ورغم صدور حكم بسجنه أكثر من ثلاث سنوات بتهمة مساعدة منظمات إرهابية، لكن تركيا سمحت له بالعودة إلى الولايات المتحدة والتقى الرئيس دونالد ترامب.

وقد يساعد إخلاء سبيل برانسون على تخفيف التوترات بين أنقرة وواشنطن، لكن محللين سياسيين يرون أن الكثير من المشاكل لا تزال قائمة بما في ذلك طلب واشنطن الإفراج عن مواطنين أميركيين آخرين وموظفين مسجونين في تركيا.

وأفاد صحافيون مرافقون لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أثناء زيارته أنقرة، بأنه التقى أسر 3 موظفين أتراك في البعثة الدبلوماسية الأميركية اعتقلتهم السلطات التركية بعيد محاولة الانقلاب.