بعد فوزها بالسيارة .. آل الشيخ: فرحة بنت بلدنا بالدنيا .. والفراج: تسلم أبا ناصر

المواطن - محمد سمعه

أثارت لقطة فرحة، السيدة السعودية في مباراة البرازيل والأرجنتين، بعد فوزها بالسيارة تعاطف الكثيرين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، علق على هذه اللقطة قائلًا: فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها، ألف مبروك.

واتجهت الجماهير للتعليق في تويتر على لقطة السيدة السعودية حيث قال خويلد 110k: أقسم بالله لقطة مؤثرة.

بينما قال مؤيد: مقطع يسعد كل سعودي والله.. شكرًا يا أبو ناصر.

وكانت السيدة السعودية فازت بالسحب على السيارة الثانية بين شوطي مباراة البرازيل والأرجنتين، بينما فاز مواطن مصري بالسيارة الأولى.

ويذكر أن مباراة البرازيل والأرجنتين تُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وعلق الإعلامي وليد الفراج عقب فوز المواطنة السعودية بالسيارة قائلًا: يسلم المستشار تركي آل الشيخ صاحب الفكرة.. الله يرزقها خيرها ويكفيها شرها.

وكان تركي آل الشيخ وجه بسحب سيارتين في كل مباراة من المباريات الأربعة للبطولة الرباعية والتي انطلقت بداية من يوم الخميس الماضي بمباراة العراق والأرجنتين والتي انتهت بفوز راقصي التانجو برباعية دون رد.

وتُقام المباراة الختامية للبطولة الرباعية بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي، حيث تُشير النتيجة إلى تقدم البرازيل بهدف دون رد سجله اللاعب جواو ميراندا مدافع نادي إنتر ميلان الإيطالي.