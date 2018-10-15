بعد قليل.. انطلاق مؤتمر سكني الدفعة العاشرة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان أنه سيتم انطلاق المؤتمر الخاص بأسماء المرشحين في برنامج سكني الدفعة العاشرة، بعد قليل.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، عن تفاصيل الدفعة التاسعة لبرنامج سكني وذلك بتخصيص 33472 خيارات تمويلية وسكنية.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات وبرامج وزارة الصحة في الدفعة التاسعة، 17,172 مواطنًا في حين بلغ عدد المستفيدين من برامج الصندوق العقاري 8,300 مستفيد.

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أعلنا عن الدفعة التاسعة من برنامج سكني لعام 2018، والذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 33472 مواطناً، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة التاسعة من العام الجاري أكثر من 215 ألف خيار، تشمل 74700 قرض عقاري، 63222 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 شراء لوحدة جاهزة من السوق، فيما وصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 500 ألف خيار.

وشملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى الإعلان عن 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.

وبحسب بيانات الدفعة التاسعة تم تخصيص 5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، فيما جاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 685 أرضاً في منطقة الرياض، و2657 في منطقة مكة المكرمة، و5200 بمنطقة عسير، و650 في منطقة تبوك، و521 لمنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان بـ 620 أرضاً، إضافة 773 بمنطقة الجوف، و105 بمنطقة الباحة، أما مستفيدو صندوق التنمية العقارية فيتوزعون على جميع مناطق المملكة حيث خصص في الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدنية المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة.