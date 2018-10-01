بعد لقاء الوصل ضد الاتحاد .. الأمل الكرواتي حبل نجاة النمور

المواطن - محمد سمعة

ودع العميد بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في كرة القدم وذلك عقب نهاية مباراة الوصل ضد الاتحاد في إياب دور الـ32 بالتعادل السلبي.

ولم يقدم العميد خلال مباراة الوصل ضد الاتحاد الأداء الهجومي المنتظر منه، حيث استسلم مهاجمي الاتحاد للرقابة الدفاعية من لاعبي نادي الوصل.

وبعد إقصاء العميد وخروجه من البطولة العربية عقب التعادل في مباراة الوصل ضد الاتحاد، يأمل الجمهور الاتحادي من المدرب الجديد الكرواتي سلافين بيليتش انتشال الفريق من الحالة النفسية السيئة والتي يعاني من خلالها نادي الاتحاد بسبب نتائجه السلبية.

كما تترقب الجماهير الاتحادية خلال الفترة المقبلة من المدرب بيليتش وضع الاستراتيجية والخطة والتي سيعتمد عليها، حيث لن تقبل جماهير النمور أي نتائج سلبية أخرى بعد التعادل السلبي في مباراة الوصل ضد الاتحاد.

ويعاني اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم نادي الاتحاد من هبوط في المستوى الفني، حيث عانى كثيرًا من الرقابة الدفاعية ومن سوء الحظ خلال مباراة الوصل ضد الاتحاد بالأمس.

وانطلقت الأفراح الإماراتية بعد نهاية مباراة الوصل ضد الاتحاد، بتأهل نادي الوصل إلى دور ثمن النهائي خاصة أن الأصفر هو النادي الإماراتي الوحيد المتواجد من موطنه في البطولة العربية بعد خروج ناديي العين والجزيرة.

يذكر أن المباراة المقبلة للعميد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستكون ضد نادي الفتح يوم الخميس المقبل، حيث يأمل العميد في أن يحقق الفوز الأول له في الموسم الحالي بعد التعادل السلبي في لقاء الوصل ضد الاتحاد.

وكان لقاء الوصل ضد الاتحاد في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية كان انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليستفيد الوصل من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في لقاء كان أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.