بعد نداء المالكي.. عشرات الحوثيين يستسلمون للجيش اليمني

المواطن - الرياض

بعد أقل من ساعة على النداء الذي وجهه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، داعيًا الميليشيا إلى إلقاء السلاح وتسليم نفسهم، سلمت مجموعة من ميليشيا الحوثي نفسها للجيش اليمني في جبهة نهم بحسب نبأ عاجل بثته قناة الإخبارية.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، دعا كافة أبناء اليمن من حزب المؤتمر الشعبي والحرس الجمهوري للتواصل مع القوات اليمنية المشتركة لتأمين خروجهم من صنعاء.

ولفت المالكي في مؤتمر صحفي إلى أن الجيش الوطني اليمني يواصل تحرير المواقع الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية، مشيرًا إلى أن التحالف خصص 60 فردا من الدفاع المدني لتخفيف آثار إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة مؤخرًا.

وأوضح المالكي أن عناصر الميليشيا تستخدم المساجد كمستودعات للأسلحة.