بعيدًا عن الإعلام.. الأخضر يواصل تدريباته اليوم

المواطن - مروة نبيل

يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مساء اليوم السبت، استعداداته لمباراة العراق في بطولة سوبر كلاسيكو.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حصة تدريبية مغلقة بعيدًا عن الإعلام على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة 5:45 مساء اليوم السبت.

ويُلاقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره العراقي على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، يوم الاثنين المقبل، في إطار استعداداتهم للمشاركة في بطولة أمم آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.

ويسعى المنتخبان لتحقيق نتيجة إيجابية في ختام مشاركتهما ببطولة سوبر كلاسيكو، حيث تلقت العراق هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام الأرجنتين في افتتاح الدورة الرباعية، فيما هُزم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بهدفين دون رد أمام البرازيل.