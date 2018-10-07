بعيدًا عن العيون.. الهلال يحتضن تدريبات الأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن احتضانه لتدريبات المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، بداية من يوم غد الاثنين، استعدادًا لمشاركته في الدورة الرباعية الدولية.

واستقبل الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، طارق التويجري، مساء اليوم الأحد، عددًا من مسؤولي المنتخب الأرجنتيني، واطلعوا على منشآت ومرافق الزعيم.

وضم وفد الأرجنتين، مساعد مدرب المنتخب والتر صامويل، ومدرب اللياقة لويس مارتن، بالإضافة إلى ممثلي الأجهزة الطبية والإعلامية لـ”التانغو”.

ومن المُقرر أن تكون تدريبات المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، التي ستُقام في مقر نادي الهلال مغلقة أمام الجماهير والوسائل الإعلامية، وذلك وفقًا لرغبة “التانغو”، لفرض مزيد من السرية على المران.

وتحتضن السعودية شهر أكتوبر الجاري، منافسات دور رباعية دولية، بمشاركة منتخبات الأخضر، البرازيل، الأرجنتين والعراق.