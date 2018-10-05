بعيدًا عن النفط.. ولي العهد يبشر : صفقة برقم كبير بعد أسبوعين

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على أن المملكة ستتوصل إلى صفقة رائعة في أكتوبر بعد أسبوعين من اليوم الجمعة، كاشفًا أنها ستحمل رقمًا كبيرًا.

وأضاف ولي العهد خلال حواره إلى وكالة بلومبيرغ إلى أنه سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وهو مجال بعيد عن النفط، متابعًا أن هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن هذه الصفقة في مجال بعيد عن النفط، ولا يفصلنا إلا أسبوعان عن ذلك.