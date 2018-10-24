بـ5 شروط.. الفيصل الطبية تفتح باب التقديم للابتعاث على 37 تخصصاً

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أعلنت مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية عن فتح باب التقديم للابتعاث في 37 تخصصاً دقيقاً، بدءاً من الأحد ١٩ صفر الجاري الموافق ٢٨ أكتوبر، على أن يستمر التقديم لمدة أسبوعين.

وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية محمد آل دوسري أن التخصصات تشمل الجراحة والقلب والمخ والأعصاب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والأشعة والأورام والعناية المركزة والطب الباطني والعظام والتخدير والعيون والمسالك البولية والجهاز الهضمي وأمراض النساء والولادة.

وأضاف آل دوسري أن هناك 5 شروط رئيسية للقبول يجب أن تتوفر في الراغبين في الابتعاث وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الاختصاص في البورد السعودي أو ما يعادله، ويكون القبول امتداداً للتخصص في برنامج الزمالة (البورد)، ويكون القبول في برنامج معترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ويتطلب من المتقدم تعبئة استمارة طلب الالتحاق بالبرنامج وإرفاق كاف الوثائق المطلوبة من خلال الرابط التالي: هنا

وأكد آل دوسري بأن التقديم على الابتعاث لمدينة الملك فيصل الطبية سيكون إلكترونياً؛ خلال فترة الإعلان؛ ولن تقبل أي طلبات تقدم يدوياً ولن يُعتد بها.