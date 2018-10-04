بقرار من العيسى.. مهدي القرني وكيلاً لجامعة بيشة

المواطن -بيشة

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بتكليف الدكتور مهدي بن علي القرني وكيلاً لجامعة بيشة لمدة ثلاث سنوات.

وبهذه المناسبة، رفع الدكتور مهدي القرني شكره وتقديره لوزير التعليم على ثقته، سائلاً الله أن يمنحه العون والتوفيق؛ لتحقيق ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة أبناء الجامعة ومنسوبيها.

والدكتور “القرني” حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى في اللغة العربية، وتقلد العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية، إذ عمل عميداً لكلية المعلمين في بيشة لأربع سنوات، والمشرف العام على فرع جامعة الملك خالد في بيشة لخمس سنوات، قبل تكليفه بالعمل وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة بيشة في عام 1436.

كما شارك في عدة لجان ومجالس علمية ومؤتمرات محلية وإقليمية ودولية، ولديه عدة مؤلفات وبحوث علمية منشورة في مجلات محكمة.