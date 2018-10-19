بقيمة 200 مليون دولار.. تفاصيل صفقة الوليد بن طلال مع كريم

المواطن - الرياض

كشفت شركة المملكة القابضة، التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، عن خطة لزيادة رأس مال شركة “كريم”، الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط.

جاء في بيان نشرته شركة المملكة القابضة على موقعها أمس الخميس، حيث ستقوم بزيادة رأس مال شركة “كريم” بالإضافة إلى مستثمرين آخرين بإجمالي 750 مليون ريال (200 مليون دولار).

وأضافت أن الخطوة تأتي استمرارا لاستراتيجيتها التي تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة الواعدة كما فعلت مؤخرا باستثمارها في شركة “ديزر” الفرنسية، ومضاعفة حصتها في شركة “ليفت” الأمريكية.

يذكر أن المملكة القابضة كانت قد استحوذت على حصة نسبتها 7% في شركة “كريم” في صفقة بلغت قيمتها 232.5 مليون ريال (62 مليون دولار) في عام 2017.

وتعتبر “كريم” إحدى الشركات الرائدة في منصة التكنولوجيا الحديثة في منطقة الشرق الأوسط، وتأسست في يوليو 2012، وتعمل في أكثر من 120 مدينة حول العالم وخلقت أكثر من مليون فرصة عمل في المنطقة.