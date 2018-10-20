بلاغ يقود لإتلاف أكثر من 10 آلاف كيلو لحوم مجهولة المصدر في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المدينة المنورة وبلدية العوالي بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمدينة المنورة أمس 760 ذبيحة مجهولة المصدر.

وأوضح مدير إدارة مراقبة الأسواق بأمانة المدينة المنورة محمد بن أمين الشتاء، أنه بعد متابعة البلاغ الذي ورد من الدوريات الأمنية والكشف على اللحوم من قبل الأطباء البيطريين بالأمانة، اتضح عدم معرفة مصدر اللحوم وظروف نقلها، حيث جرى إتلاف 760 ذبيحة تزن 10.650 كيلوجراماً.

وأكد أن أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها تقوم باستقبال البلاغات وتكثيف الجوالات الرقابية طوال أيام الأسبوع، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة (غذاؤكم أمانة) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة الماضية، داعياً الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عند وجود أي ملاحظة وذلك بالاتصال على الرقم 940 أو التواصل عبر القنوات الرسمية للأمانة.