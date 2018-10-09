بلدية الواديين تكشف موقفها من أرض المليون متر مربع المهددة بالضياع في عسير

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

كشف رئيس بلدية الواديين المكلف محمد سعيد القحطاني، موقف البلدية من قضية أرض المليون متر مربع المهددة بالضياع في عسير، والتي نشرت عنها “المواطن” قبل يومين.

وقال القحطاني: بناء على ما نُشر في ” المواطن” حول وجود مليون متر مربع من الأراضي الحكومية مهددة بالضياع في عسير، نفيد بأن ذلك الموقع يقع على ضفاف وادٍ كبير وعليه وثيقة بين قبيلتين تمنع التعدي عليه، والأرض حكومية وتتم مراقبتها من التعدي من قِبل الجهات المختصة، وجرى عمل الرفع المساحي لكامل الأرض من قبل بلدية الواديين وكذلك بلدية الشعف الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير.

وأوضح أن هناك أوامر صادرة من قِبل أمير المنطقة بخصوص هذا الموقع ولجاناً شُكلت للفصل في هذه الأرض، والبلدية ملتزمة بما صدر من توجيهات.

وكان عدد من المواطنين ناشدوا الجهات المسؤولة عن حماية الأراضي الحكومية ممثلة في بلدية مركز الشعف التابعة لعسير وبلدية مركز الواديين التابع لأحد رفيدة، وذلك بإكمال تخطيط أراضٍ حكومية منزوعة التملك ووضع بترينات لهذه الأرض التي تبلغ مساحتها مليوناً وأربع مائة متر مربع، وتبدأ مساحتها من جبل النور امتداداً بجنابات وادي أم ظرفة حتى التقاء وادي الذيبة شرقاً وتلتقي بوادي عتود شمالاً، وهذا الموقع حيوي قد يُستفاد منه في إقامة الكثير من المشاريع الحكومية التي تخدم المجتمع في ظل تطوير منطقة عسير.