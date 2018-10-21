بلدي الرياض يطلع ميدانياً على ملاحظات المواطنين بمخطط عريض

المواطن - الرياض

في إطار الجولة الميدانية التي نظمها المجلس البلدي بمدينة الرياض في نطاق بلدية الحائر بمشاركة الإدارات المساندة بالأمانة ورئيس بلدية الحائر، زار وفد من المجلس البلدي وأمانة منطقة الرياض مخطط عريض جنوب الرياض، وفي مقدمتهم الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي، والمهندس سعود العبيسي وكيل أمين منطقة الرياض للأراضي والمساحة والممتلكات، والأستاذ سعود السبيعي، والأستاذ خليل الصوينع أعضاء المجلس البلدي، والمهندس فلاح القحطاني رئيس بلدية الحائر، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات بأمانة العاصمة، للوقوف ميدانياً على مختلف الملاحظات الواردة حول الخدمات البلدية.

واستمع أعضاء الوفد المشارك بالجولة إلى عدد من ساكني الحي، الذين لخصوا معاناتهم في سوء سفلتة الشوارع، والنقص الشديد في خدمات الكهرباء، سواء المتعلقة بإنارة المنازل أو بإضاءة شوارع الحي، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى الاستعانة بالمولدات الكهربائية من أجل إنارة المنازل.

بدوره أكد الأستاذ خالد العريدي رئيس مجلس بلدي الرياض حرص المسؤولين على معالجة الوضع القائم بالحي، مشيرا إلى أن بقاء الحي على هذا الوضع لا يناسب المواطنين، وقال “ننتظر دور شركة الكهرباء في دعم المواطنين من خلال توفير الخدمات اللازمة، إضافة إلى الجهات الخدمية الأخرى كشركة المياه، وغيرها”.

وثمن العريدي مشاركة المواطنين في الجولة الميدانية التي تأتي في إطار تفعيل دور المواطن في الرقابة على الخدمات البلدية، متمنيا أن تؤتي تلك الجولة ثمارها وأن تسهم في حث الجهات المعنية على توفير الكهرباء وباقي الخدمات بالحي.