بلوك من ياسمين صبري للفنان الكويتي عبدالله بهمن والسبب!

المواطن - متابعة

في واقعة مثيرة، كشف الفنان الكويتي عبدالله بهمن أنه تقدم بطلب الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري وذلك عبر رسالة وجهها إليها من خلال مراسلات بينهما عبر السوشيال ميديا.

وقال عبدالله بهمن إنه “يحب” ياسمين صبري وكتب لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إذا أنتي مطلقة فأنا جاهز”، ولكنه لم يجد منها إلا “بلوك” لأنه كتب نفس الجملة للفنانة المصرية مي عز الدين!

نشأت ياسمين صبري وسط عائلة مرموقة وتعد من أكبر العائلات الثرية في الإسكندرية، فوالدها هو صبري محمود، الطبيب في أحد المستشفيات الكبرى بالإسكندرية بينما والدتها مهندسة ديكور كما أنها بطلة إفريقيا في السباحة إضافة إلى أن جدها كان قبطاناً بحرياً.

وتلقت ياسمين صبري تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

ولدى ياسمين صبري العديد من المواهب، فهي عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير، كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا، وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

واختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيد في هذه القائمة، حيث لفتت ياسمين صبري الأنظار لها من خلال مشاركتها في الأعمال الدرامية.