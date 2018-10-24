بمساعدة أمنية.. إيقاف تعديات أكثر من 100 ألف متر في محايل والمجاردة

المواطن - أحمد الشهري - محايل عسير

أوقفت محافظة محايل عسير بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة تعديات على مساحة 17 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، بعد أن قام عددٌ من المواطنين بالتعدي على الأراضي بعمل عقوم ترابية.

وأوضحت المحافظة أن الآليات التابعة للبلدية أزالت الإحداثات المخالفة، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين؛ ما استوجب إزالة التعدي على الفور.

كما أوقفت محافظة المجاردة تعديات على مساحة 90 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة التي تقع في رحبة سفيان، بعد أن تعدى عددٌ من المواطنين على الأراضي بعمل عقوم ترابية وغرف وأحواش وخزانات.