بمشاركة الأمن.. إزالة تعديات بمساحة 70 ألف متر2 بمحايل عسير

المواطن ــ أحمد الشهري ــ محايل

أوقفت بلدية محافظة محايل عسير أمس وبمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة استحواذ عدد من المواطنين على مساحة 70.000 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التابعة للمحافظة, بعد أن قام المحدثون بعمل حواجز ترابية.

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي جابر آل مصمع أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين؛ ما استوجب إزالة التعدي على الفور.