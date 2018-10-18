بمشاركة مرابط.. النصر يختتم استعداداته للباطن

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الباطن في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى المدرب الأوروغواياني دانييل كارينيو بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل انطلاقة التدريبات التي تركز في بدايتها على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وأنهى كارينيو تدريبات النصر اليوم، التي حضرها رئيس مجلس الإدارة سعود آل سويلم، والمشرف على كرة القدم عبد الكريم المنصور، بمناورة كروية على كامل الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشاركة المغربي نور الدين مرابط، وذلك بعد عودته من تمثيل المنتخب المغربي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

ومن المُقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صباح الجمعة، إلى حفر الباطن، استعدادًا لمباراته أمام الفريق السماوي، مساء يوم غد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.