بمشاركة 66 جمعية.. لقاء تعريفي بالمهرجان الوطني الترفيهي الأول لذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

تحت رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استضاف مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعاقين بالرياض يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات اللقاء التعريفي الأول للمهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إقامته في عدد من مناطق ومحافظات المملكة بمشاركة أكثر من 66 جمعية ومراكز تأهيل ورعاية نهارية ومراكز وحدات مساندة على مستوى المملكة في الثالث من ديسمبر من هذا العام مواكباً لليوم العالمي للإعاقة الذي ُخصص من قبل الأمم المتحدة.

وأوضحت ممثلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستشار معالي نائب الوزير لقطاع التنمية الأستاذة نورة الجبالي في مستهل اللقاء ” أن المهرجان يندرج ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والذي يهدف لزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مشيرةً لأهمية استثمار الأفكار والمقترحات وتوحيد الجهود للإسهام في إثراء المهرجان، مؤكدةً سعي الوزارة لتذييل كافة التحديات وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تيسير دمجهم في المجتمع والتوعية بحقوقهم إضافة لخلق منظور اجتماعي إيجابي من خلال الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المختلفة.

سيتم إطلاق فعاليات المهرجان الوطني في 2018/12/3م وتمتد لمدة 6 أيام، حاملةً العديد من الفعاليات والبرامج النوعية المقترحة التي ستغطي كافة مناطق المملكة برسالة موحدة ومركزية تنظيمية وفق التصور المقترح والمعد مسبقاً ويشارك فيه القطاعات المهتمة بالشأن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه أكد مدير إدارة تنمية الموارد المالية والبرامج الوطنية بجمعية الأطفال المعاقين الأستاذ سليمان المنصور أن إطلاق المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى قيام مشروع فريد من نوعه لأبنائنا ذوي الإعاقة من أجل توحيد الجهود وتلافي كل السلبيات التي تعيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى العمل كصفاً واحداً مع جميع المراكز والجمعيات عبر تسخير خبراتها وإمكاناتها من أجل النهوض بمنظومة فعالة للأنشطة الاجتماعية في المملكة وفق استراتيجية ونهج راسخ معتمد من قبل الوزارة بمشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي.

من جهته أطلق الأستاذ محمد القصير مدير إدارة البرامج والمشاريع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشعار الموحدّ الخاص بالمهرجان الذي سيتصدر كافة الإصدارات الخاصة بالفعالية في كافة مناطق المملكة.

إلى ذلك قدم إسماعيل الشهري مدير مشاريع في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عرضا يلخص استراتيجية العمل الإعلامي للمهرجان وضوابط المشاركة في المهرجان وضوابط استخدام الهوية وسياسة العمل الإعلامي المشترك لتحقيق الرؤى والأهداف المنشودة لها.

وتفاعلت في ختام اللقاء كافة الجهات المشاركة عبر حوارٍ مستفيض لمناقشة الآراء وعرض المقترحات الفنية والخطوات التنفيذية للمهرجان بهدف تحقيق التطلعات المنشودة للوصول للأثر الإيجابي.