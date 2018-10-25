بملعب الجوهرة.. “المواطن” توثق خماسية الأهلي الساحقة في الفتح

المواطن - مروة نبيل - تصوير : أحمد الفهمي

التقطت عدسة “المواطن” صورًا من استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، والذي احتضن مباراة الأهلي والفتح، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورصدت عدستنا أبرز لقطات مباراة الأهلي والفتح، والتي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بخماسية ساحقة، وسط حضور جماهيري كبير.

ووثقت عدسة “المواطن” عودة السوري عمر السومة إلى التألق والتهديف مُجددًا، والاحتفال بتسجيل ثنائية في شباك الفتح، كما ظهر التفاعل الجماهيري مع هجمات الفريقين طوال أحداث اللقاء.

وتجاوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحزان سداسية الاتفاق في الجولة الماضية، باكتساح الفتح اليوم بخماسية، سجلها؛ دجانيني تافاريس في الدقيقتين 17 و76، عمر السومة 42 و56، وعبدالفتاح عسيري في الدقيقة 83، وسجل هدف النموذجي الوحيد نزوزي توكو.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 16 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط.