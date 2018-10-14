بمميزات.. جمعية زمزم تعلن توفر وظائف إدارية وصحية

المواطن - الرياض

أعلنت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال، للعمل بالمسميات التالية (مدير إدارة البرامج الميدانية، ورئيس قسم الجهات المانحة ورجال الأعمال، وأخصائي تقنية معلومات، وأخصائي تطبيقات، وأخصائي إدارة محتوى، وأخصائي إعلام، وأخصائي علاقات عامة وإعلام بمكة المكرمة، وأخصائي تدريب، وأخصائي محاسبه، وأخصائي موارد بشرية، وأخصائي مشاريع، وأخصائي توعية صحية بمكة المكرمة، ومنسق مركز الاتصال، ومندوب رجال الأعمال بمكة المكرمة، ومندوب رجال الأعمال)، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير إدارة البرامج الميدانية.

2- رئيس قسم الجهات المانحة ورجال الاعمال.

3- أخصائي تقنية معلومات.

4- أخصائي تطبيقات.

5- أخصائي إدارة محتوى.

6- أخصائي إعلام.

7- أخصائي علاقات عامة وإعلام بمكة المكرمة.

8- أخصائي تدريب.

9- أخصائي محاسبة.

10- أخصائي موارد بشرية.

11- أخصائي مشاريع.

12- أخصائي توعية صحية بمكة المكرمة.

13- منسق مركز الاتصال.

14- مندوب رجال الاعمال بمكة المكرمة.

15- مندوب رجال الاعمال.

المميزات:

1- بيئة عمل محفزة.

2- رواتب منافسة.

3- تغطية طبية متميزة للموظف وأفراد أسرته.

4- تطوير الموظفين بالدورات التدريبية وورش العمل.

5- مكافئة للزواج.

6- علاوة سنوية.

7- تسجيل في التأمينات الاجتماعية.

8- جميع المميزات تخضع لسياسة الجمعية.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/03/03هـ، من خلال الرابط (هنا).