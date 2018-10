بمواصفات قياسية.. غوغل تقدم أفضل هواتفها على الإطلاق

المواطن - متابعة

كشفت شركة غوغل عن الجيل الثالث من أحدث هواتفها Pixel 3 و Pixel 3 XL، ضمن حدثها السنوي في نيويورك بعنوان Made by Google 2018.

تتضمن الهواتف أحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 845، وكاميرا أمامية مزدوجة، ونظام التشغيل أندرويد باي 9.0، مع ميزات غوغل للصحية الرقمية، ومعالج الصور Pixel Visual Core المطور من قبل غوغل، والقادر تقريبًا على أداء تريليونات من العمليات في الثانية.

ويأتي هاتف Pixel 3 بقياس 5.73×2.69×0.31 إنش، بينما يأتي هاتف Pixel 3 XL الأكبر حجمًا بقياس 6.2x3x0.31 إنش، وكما هو متوقع، فإن الجهاز الأصغر يحتوي على شاشة من نوع AMOLED بقياس 5.5 إنش وبدقة 1080×2160 بيكسل بكثافة 443 بيكسل بالإنش داعمة لنسبة العرض 18:9، بالمقارنة مع شاشة الجهاز الأكبر البالغ حجمها 6.3 إنش وبدقة 2960×1440 بيكسل وكثافة 523 بيكسل بالإنش داعمة لنسبة العرض 18.5:9.

وتدعم شاشات الهواتف ميزات HDR و Always On وأوضاع الألوان، بحيث أن دعم ميزة HDR تجعل الأجهزة مثالية لتشغيل فيديوهات يوتيوب، ويمكن استخدام وضع Boosted mode لزيادة التأثير اللوني، بينما تعرض ميزة Always On اسم الأغنية التي تشغل حاليًا، وتُحمى شاشات الهواتف والجهة الخلفية بزجاج Gorilla Glass 5.

وتدعم الهواتف خاصية الشحن اللاسلكي عبر شاحن Pixel Stand الاختياري، وسعره 80 دولاراً أمريكياً، والذي يشحن بقدرة 10 واط، وبسرعة تصل إلى نفس سرعة الشاحن السلكي لهواتف Pixel 2، كما يسمح الشاحن باستخدام هواتف Pixel 3 جهاز Google Home وإطاراً للصور ومنبه لاستيقاظ، بينما يوفر الشاحن السلكي الموجود في العلبة قدرة 18 واط.

وتعد أجهزة Pixel 3 قادرة على تحديد متى يتم وضعها على الشاحن اللاسلكي، فتعرض عناصر واجهة المستخدم المخصصة مثل المعلومات من مساعد غوغل، وتتعهد غوغل بحصول المستخدم على 7 ساعات من الاستخدام بعد شحن الجهاز لمدة 15 دقيقة، ويحتوي هاتف Pixel 3 XL على بطارية بسعة 3430 ميلي أمبير، وهي أقل قليلاً من طراز 2017، بينما يتضمن الجهاز الأصغر بطارية بسعة 2915 ميلي أمبير، والتي تعد أكبر بالمقارنة مع بطارية هاتف الجيل السابق.

واستخدمت جوجل ضمن الأجهزة كاميرا خلفية واحدة، بشكل يعاكس الاتجاه السائد حاليًا، بمستشعر بدقة 12.2 ميجابيكسل بحجم 1.4 ميكرون بيكسل بفتحة عدسة f/1.8، مع ميزات جديدة في مجال البرمجيات وتواجد ميزة HDR+، وتستخدم الكاميرا الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، إذ يعمل الهاتف على التأكد من أن كل شخص في الصورة موجود في بؤرة التركيز يبتسم ويفتح عينيه.

وتختار الكاميرا بشكل تلقائي أفضل لقطات متعددة (يمكن عرض كل الصور في تطبيق Google Photos) بفضل ميزة Top Shot، كما أن هناك وضع Photobooth mode، والذي يعمل تلقائيًا على التقاط صورة عند الابتسام، وهناك ميزة ذكاء اصطناعي أخرى هي Super Res Zoom، والتي تحاول تعويض عدم وجود عدسة مقربة عن طريق تعزيز تفاصيل التقريب الرقمي.