بهدف القحطاني.. الأخضر الشاب يفوز على الصين

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا ونظيره الصيني، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2018، بفوز الأخضر الشاب بهدف دون رد، ليقترب من التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة.

وبدأ الأخضر الشاب مباراة الصين بتشكيل مكون من؛ عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، نايف الماس، حسان التمكبتي، تركي العمار، خالد الغنام، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، منصور البيشي، فرج الغشيان وعبدالله الحمدان.

وحاول لاعبو الأخضر الشاب تسجيل هدف مبكر لحسم اللقاء لصالحهم، وسط محاولات من لاعبي الصين، إلا أنهم فشلوا في هز الشباك لينتهي الشوط الأول من الجولة الثانية في بطولة كأس آسيا بالتعادل السلبي.

وأجرى مدرب الأخضر خالد العطوي، تبديلًا في الدقيقة 60 بخروج عبدالله الحمدان ودخول فراس البريكان بدلًا منه، لتنشيط الجانب الهجومي، ثم دفع باللاعب عبدالمحسن القحطاني بدلًا من فرج الغيشان، وسالم السليم بدلًا من خالد الغنام في الدقيقتين 68 و78.

وتمكن البديل عبدالمحسن القحطاني من هز شباك الصين في الدقيقة 81، ليمنح المنتخب السعودي فوزًا هامًا، ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في بطولة كأس آسيا.

ويستعد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لمواجهة نظيره المنتخب الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، يوم الجمعة المقبل، ويأمل الأخضر الفوز والمنافسة على اللقب القاري، لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.