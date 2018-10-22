بوابة الحجاز الذكية تحصد جائزة إنترسيك العالمية لفئة الأمن والسلامة

المواطن - واس

حاز مشروع بوابة الحجاز “البوابة الذكية” لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على جائزة إنترسيك “intersec” العالمية لفئة ” الأمن والسلامة للمشاريع العامة ” من بين 150 جهة تم ترشيحها، وذلك لتقديمها أفضل حلول تقنية مبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة العامة في المدينة، وتنظيم دخول السكان والزوار بطريقة متطورة وسلسلة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لقطاع المعلومات والتقنية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفاء الحميدي، أن التقنية الأمنية الحديثة التي تم اعتمادها في بوابة الحجاز تشتمل على منصة آلية خاصة تقوم بتسجيل سيارات السكان والزوار آلياً، بهدف توفير مرور سريع وسلس إلى المدينة الاقتصادية من خلال المسارات الإلكترونية, مشيرةً إلى أن التقنية المستخدمة في بوابة الحجاز تعكس البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تتمتع بها المدينة الاقتصادية.

يذكر أن البوابة الذكية تقع في منطقة “الحجاز” أحد الأحياء السكنية والتجارية الواعدة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجوار محطة قطار الحرمين .

