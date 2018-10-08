بوتيا أول الراحلين في الشتوية عن الهلال

المواطن- طارق سعد

جاء الظهور السيئ للإسباني بوتيا ضد الزمالك في لقاء السوبر السعودي المصري، موافقاً لمخاوف الهلاليين من الإمكانات المتواضعة لبوتيا منذ إعلان التعاقد معه في صفقة انتقال حر قادماً من أولمبياكوس اليوناني.

ولا يحظى أداء بوتيا منذ الظهور الأول في السوبر ضد الاتحاد، بحالة رضا تامة في أوساط الهلاليين في ظل الهفوات المتعددة لبوتيا إضافة لبطء واضح في تحركاته، على عكس شريكه في الدفاع علي البليهي الذي يشهد مستواه تطوراً لافتاً منذ كأس العالم.

وتزداد احتمالية رحيل بوتيا في الفترة الشتوية القادمة، خاصة في ظل وجود اتفاق مبدئي بين الهلال وغلطة سراي التركي لانتقال المدافع البرازيلي مايكون للهلال، بعد أن كانت نية الإدارة السابقة برئاسة سامي الجابر في الفترة الماضية أن يكون قلبي الدفاع بوتيا وما يكون.

ويمتد عقد الإسباني بوتيا مع الهلال لمدة سنتين مع أفضلية التجديد لعام ثالث.