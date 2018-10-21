بوحشية .. بوكو حرام تذبح 12 فلاحًا بالمناجل

المواطن - متابعة

أفادت قوات الحماية المدنية التي تساند الجيش ضد المتمردين، أن 12 فلاحًا لقوا مصرعهم، صباح أمس السبت، على يد مسلحي جماعة “بوكو حرام” المتطرفة.

وأشار باباكورا كولو، قائد قوات الحماية إلى أن المهاجمين وصلوا إلى قرية” كاله” مستقلين سيارتي شحن.

وأوضح أن المتطرفين “استخدموا مناجل ماشيتي لقتل ضحاياهم الذين كانوا يعملون في مزارعهم في حصاد الفول السوداني.

وأضاف كولو: “حتى الآن عثرنا على 12 جثة في الحقول والشجيرات المحيطة”.

ولم يتضح ما إذا كان المهاجمون ينتمون إلى فصيل موال للزعيم التاريخي لـ”بوكو حرام”، أبو بكر شيكاو، والذي عُرف باستهدافه للمدنيين.

وكثفت “بوكو حرام” غاراتها على الفلاحين خلال السنوات الأخيرة إما لنهب مواد غذائية أو اتهام القرويين بتزويد الجيش بمعلومات استخباراتية.