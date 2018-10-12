بورصة طوكيو تحول مسارها وتغلق على ارتفاع

المواطن - متابعة

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا يوم الجمعة وسط إقبال على الشراء من جانب المستثمرين شجعتهم عليه الأسهم الصينية التي صعدت بفعل بيانات تصدير صينية جديدة، وهو ما أثار موجة شراء في أسهم شركات الصناعات التحويلية المنكشفة على الصين.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.5 بالمائة إلى 22694.66 نقطة، بعدما هبط بنحو 1.2 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. ويوم الخميس هبط المؤشر 3.9 بالمائة. وعلى أساس أسبوعي، نزل المؤشر نيكي 4.6 بالمائة مسجلا أعلى هبوط أسبوعي منذ مارس آذار.

وأعلنت الصين يوم الجمعة تسارعا غير متوقع في نمو الصادرات خلال سبتمبر أيلول وفائضا تجاريا قياسيا مع الولايات المتحدة قد يفاقم الخلاف المحتدم بين بكين وواشنطن. ولم يسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا تغيرا يذكر عند 1702.45 نقطة.