بولتون: إيران لم تفكك برنامجها النووي.. دولة مارقة

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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس الأربعاء، أن إيران لم تفكك برنامجها النووي.

وأضاف أن هناك تقارير تشير إلى أنها لا تزال تعزز أنشطتها النووية، مشددًا على أن إيران دولة مارقة، وليست لدى واشنطن مشكلة مع الشعب الإيراني.

وقال “بولتون” خلال قمة “متحدون ضدّ إيران نووية”، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقام في نيويورك: “إن خلاف الولايات المتحدة هو مع النظام، وليس مع الشعب الإيراني”.

وأوضح المستشار الأميركي، أن بلاده ستنسحب من البروتوكول الاختياري الملحق بمعاهدة فيينا، مبررًا قرار الانسحاب بقضية رفعها الفلسطينيون ضد قرار البيت الأبيض بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.