بولندي يُدير مباراة الفيصلي والرائد اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحُكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الفيصلي والرائد اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيقود مباراة الفيصلي والرائد اليوم، طاقم تحكيم بولندي مكون من؛ سيمون مارتشينياك حكم ساحة، ويُساعده كل من باويل سوكولنيكي وجاكوب وينكلر، والحكم الرابع، الكرواتي إيفان بيبيك، والمجري فيكتور كاساي، حكم الفيديو.

وتُفتتح منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الساعة 6:05 مساء اليوم، بمباراة الفيصلي والرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والهزيمة في 4 مواجهات.

فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز العاشر بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل مرتين، والهزيمة في 3 لقاءات.