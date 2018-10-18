بومبيو: علاقتنا بالسعودية قوية وولي العهد وعد بتحقيق منصِف في اختفاء خاشقجي

المواطن - الرياض

أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بيانًا عقب زيارته للمملكة وتركيا خلال اليومين الماضيين أشاد فيه بجهود المملكة لمكافحة الإرهاب، ودورها في لجنة التحقيق المشتركة لكشف غموض اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا مطلع الشهر الجاري.

وقال بومبيو: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعد بتحقيق مُنصِف وشفاف في اختفاء خاشقجي، لافتًا إلى أنه سيتم منح تركيا والسعودية أياماً أخرى للتوصل لحقائق بشأن قضية خاشقجي.

وأعاد الوزير الأمريكي التذكير بالعلاقات السعودية الأمريكية وأهميتها بقوله: السعودية تحتضن الحرمين الشريفين وعلاقتنا بها قوية، مُضيفًا أنه من الضروري تذكُّر علاقتنا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية.