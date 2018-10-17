بومبيو من تركيا: يجب مراعاة أهمية العلاقات السعودية الأمريكية قبل خطوة

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أهمية العلاقات السعودية الأمريكية مؤكدًا أنه يجب أن تراعى هذه العلاقات قبل أي خطوة في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال بومبيو الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم إن بلاده بحاجة لمعرفة الحقائق بشأن اختفاء خاشقجي قبل إعداد الرد المناسب.

وأوضح بومبيو أن الرئيس التركي أكد له أن المسؤولين السعوديين يتعاونون مع التحقيق التركي في اختفاء خاشقجي.

وكانت المملكة طلبت من تركيا تشكيل فريق تحقيق مشترك للتحقيق في اختفاء خاشقجي منذ يوم 2 أكتوبر الجاري وبالفعل وافقت تركيا على الطلب السعودي وبدأت اللجنة أعمالها بشكل رسمي قبل يومين. وكان الوزير الأمريكي زار المملكة أمس والتقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجرى مناقشة تعزيز العمل المشترك وتطورات القضايا الإقليمية.

وأعلنت أمريكا في وقت سابق أنها مستعدة لإرسال محققين للمشاركة في التحقيقات إذا ما طلبت السعودية ذلك.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد اليوم أن الولايات المتحدة تحتاج إلى السعودية في الحرب على الإرهاب.

وقال ترامب خلال مقابلة على قناة فوكس الاقتصادية : لا أريد التخلي عن السعودية.