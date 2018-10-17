بومبيو يغادر الرياض بعد لقاءه الملك سلمان وولي العهد 

المواطن - واس

غادر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو الرياض اليوم، عقب زيارة للمملكة، حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، و وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة كريستوفر هينزيل، وعدد من أعضاء السفارة الأمريكية بالرياض.