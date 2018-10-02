بونجاح مطلب الاتحاديين الأول في الشتوية

المواطن - محمد سمعه

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد، نواف المقيرن، رئيس مجلس إدارة النادي، بالتحرك والتعاقد مع الجزائري بغداد بو نجاح مهاجم نادي السد القطري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واتجهت الجماهير لنواف المقيرن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بطلب التحرك سريعًا والتعاقد مع بو نجاح قبل تحرك أي نادٍ آخر لضمه.

وقال حساب يحمل اسم هشلول: هجومك حاليًّا سيئ، وبعدين جمهورك يُطالبك بهذا اللاعب من الصيفية ونسمع الحين أخبار أن الشباب اتفق معه، بو نجاح لا يروح.

وعلق Ittihadi قائلًا: لا إبرا ولا روبن.. بو نجاح أولًا وثانيًا وأخيرًا.. إبرا إذا أرادت هيئة الرياضة التسويق للدوري يرسلونه الوحدة ولا النصر أو غيرهم.

ويتألق بو نجاح بقوة مع نادي السد في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سجل اللاعب الجزائري حتى الآن مع فريقه 12 هدفًا في الآسيوية ليحتل صدارة هدافي دوري أبطال آسيا.

ولم ينجح نادي الاتحاد في تقديم نتيجة إيجابية على الرغم من تعاقده مع صفقات قوية، مثل ضمه للبرازيلي رومارينيو من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي لكن اللاعب لم ينجح بعد في التألق مع العميد.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد، أقال المدرب الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الفريق الأول بسبب سوء النتائج في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لم يحقق نادي الاتحاد الفوز في آخر 7 مباريات خاضها في مختلف المسابقات والتي شارك فيها منذ انطلاق موسم 2018- 2019.