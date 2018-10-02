بيتروس يعود لمناورات النصراويين

المواطن - محمد سمعة

شارك اللاعب البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب وسط نادي النصر في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأمس بشكل طبيعي.

وتدرب نادي النصر تحت إشراف المدرب الأوروغواياني جوزيه كارينيو، وبحضور الرئيس سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النادي.

وحرص المدرب كارينيو على إراحة العناصر والتي شاركت في مباراة الجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ32 من البطولة العربية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن تأجيل مباراة النصر والحزم في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 24 ساعة، لتُقام يوم الجمعة المقبل بدلًا من يوم الخميس.

يذكر أن النصر يُشارك جاره الهلال في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة وبعد مرور أربع جولات.