بيتزي: جاهزون للبرازيل.. وسوبر كلاسيكو أفضل إعداد للآسيوية

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، على أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعد جيدًا لمواجهة البرازيل في سوبر كلاسيكو، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه البطولة أفضل إعداد لكأس آسيا 2019.

وأكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن الأخضر استعد جيدًا لموجهة السامبا في سوبر كلاسيكو، وقال: “جاهزون لمواجهة البرازيل، وهي فرصة لنستفيد أكثر أمام منتخب كبير يملك العديد من نجوم العالم”.

وتابع بيتزي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية والبرازيل الذي عُقد، اليوم الخميس: “البرازيل منتخب قوي جدًا، لكن هي ليست المرة الأولى التي نُقابل بها منتخبات عالمية”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: “سوبر كلاسيكو أفضل إعداد لنا للبطولة الآسيوية، وأعد الجماهير ببذل أقصى ما نملك، وأهدافنا في البطولة واضحة، ونُطالب اللاعبين بالمستوى المميز بعيدًا عن النتيجة”.

وعن عودة النجم حسين عبدالغني إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مرة أخرى، قال بيتزي:” عبدالغني قائد حقيقي ومكسب لنا وجوده معنا، ومستواه هو من أعاده إلى الأخضر، وليس لأي شخص فضل بشأن انضمامه”.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي، يوم غد الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ثم يلعب مع العراق، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، في الملعب ذاته.