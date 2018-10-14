بيتزي: جاهزون للعراق.. قدمنا مباراة كبيرة أمام البرازيل

المواطن - مروة نبيل

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، على جاهزية المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمباراة العراق في بطولة سوبر كلاسيكو الودية، المُقرر إقامتها على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، مساء يوم غد الاثنين.

وتحدث بيتزي عن مواجهة أسود الرافدين قائلًا: “في اللقاء السابق واجهنا منتخبًا قويًا، وقدمنا مباراة أمام البرازيل كبيرة.. ونحن جاهزون لمواجهة العراق وهي ذات أهمية كبيرة، نعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة غدًا”.

وتابع مدرب المنتخب السعودي تصريحاته قائلًا: “مباراتنا أمام العراق لن تكون مثل مباراة البرازيل بالتأكيد من حيث طبيعة المنافس وأسلوب اللعب الخاص بنا، وفي أيام الفيفا القادمة سنلعب مع منتخبات من آسيا وما زالت المفاوضات الجارية معهم”.

وأضاف بيتزي: “أهم خط في الفريق هو خط الهجوم وهم دائمًا يحصلون على أغلى الأسعار وقمنا في الفترة الماضية بوضع الحلول وخلق فرص للاعبين للعب في الهجوم ونأمل منهم خلق الفرص للتسجيل.. وسنعتمد على اللاعب الأكثر جاهزية”.

واستكمل تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية والعراق: “أود أوضح بأني أتابع جميع اللاعبين السعوديين في الدوري وفي جميع المراكز منها مركز الهجوم ووجود اللاعبين الأجانب في مراكز هامة يمنع من متابعة بعض المحليين فيها”.