بيتزي: لا أبحث عن أعذار والرباعية أنقذتنا قبل الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أوضح المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن الأخضر استفاد بشكل كبير من البطولة الرباعية وسيُعالج أخطاءه قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وتحدث بيتزي بعد المباراة قائلًا: الأخضر استفاد بشكل كبير ومميز من البطولة الرباعية، وسنعمل على علاج الأخطاء قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا في شهر يناير المقبل.

وأضاف بيتزي: أنا رجل لا أحب الأعذار وقمنا بتجربة بعض اللاعبين في تشكيلة المنتخب من أجل تجهيزهم بشكل جيد، وخلال الفترة المقبلة سيكون لدي الوقت لاختيار العناصر الأنسب للأخضر فأنا رجل دقيق بعملي وأركز فيه للغاية.

وكان المنتخب السعودي تعادل في مباراته الثانية بالبطولة الرباعية مع منتخب العراق بهدف لكل فريق، حيث سجله مهند علي لمنتخب العراق في البداية، ثم تعادل اللاعب عبدالعزيز البيشي للأخضر.

يذكر أن البطولة الرباعية ستُختتم مبارياتها غدًا بمواجهة بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي في جدة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

سيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا في الثامن من يناير أمام منتخب كوريا الشمالية، أما المنتخب العراقي فسيواجه في الجولة الأولى منتخب فيتنام.