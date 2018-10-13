بيتزي للاعبي الأخضر: ما قصرتم

المواطن - محمد سمعه

اجتمع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، مع لاعبي الأخضر في تدريبات اليوم، وذلك بعد الأداء المشرف والذي قدموه أمام منتخب البرازيل بالأمس في الدورة الرباعية.

وقال المدرب بيتزي للاعبي الأخضر خلال الحصة التدريبية اليوم: لم تُقصروا وقدمتم أداء مميزًا أمام البرازيل، ويجب عليكم المحافظة على مكتسباتنا فهذا هو الشيء الأهم.

وكان المنتخب السعودي خسر من منتخب البرازيل بنتيجة هدفين دون رد، حيث سجل الأهداف كل من اللاعب جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي وأليكس ساندرو ظهير أيسر نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويذكر أن اللاعب سالم الدوسري نجم نادي الهلال، كان أكد أن المنتخب السعودي لعب من أجل إمتاع الجماهير، مضيفًا أن الأخضر حاول كثيرًا التسجيل في شباك المنتخب البرازيلي لكن دون جدوى.

يستعد المنتخب السعودي بعد غد لمواجهة منتخب العراق في المباراة الثانية للفريقين في البطولة الرباعية.