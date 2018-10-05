بيتزي يُكافئ حسين عبدالغني

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استدعاء الفتى الذهبي حسين عبدالغني ظهير أيسر نادي أحد لقائمة الأخضر المشاركة في الدورة الرباعية.

وتأتي رغبة بيتزي في تواجد حسين عبدالغني، كمكافأة له على أدائه المميز مع نادي أحد منذ بداية الموسم، وتعويضًا له على عدم استدعائه لقائمة الأخضر والتي شاركت في كأس العالم 2018 في روسيا.

ويملك حسين عبدالغني خبرات مميزة في تاريخ الكرة السعودية، كما اجتهد وقدم الكثير لناديي النصر والأهلي، كما أن اللاعب قدم فترة احترافية لا بأس بها في الدوري البلغاري.

ويستعد الأخضر خلال شهر أكتوبر الجاري لخوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد لبطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تنطلق مطلع العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراتين من العيار الثقيل في الدورة الرباعية، حيث سيواجه منتخب البرازيل في الثاني عشر من شهر أكتوبر، ثم بعدها بثلاثة أيام يواجه نظيره العراقي.

ويطمح المنتخب السعودي إلى تحقيق نتائج مطمئنة لجماهيره، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا، خاصة أن جماهير الأخضر تُمني نفسها بحصول منتخب بلادها على اللقب الرابع.

وسبق للأخضر التتويج بلقب كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 في سنغافورة و1988 في قطر و1996 بدولة الإمارات العربية المتحدة.