بيزيتش .. قناص يبحث عن هدفه الأول

المواطن - مروة نبيل

تنبأت الجماهير بأن يكون الصربي ألكسندر بيزيتش المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أبرز المنافسين على لقب هداف كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ولا يزال الصربي ألكسندر بيزيتش يبحث عن هدفه الأول مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لإنهاء حالة سوء التوفيق التي تُلازمه مؤخرًا، لمساعدة العميد على تحقيق الانتصارات والمنافسة على لقب الهداف.

وشارك الصربي ألكسندر بيزيتش في 3 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه فشل في هز الشباك، واكتفى بصناعة هدف واحد، ليخيب آمال الجماهير.

وتوقعت الجماهير الاتحادية أن يعوض الصربي ألكسندر بيزيتش، رحيل التونسي أحمد العكايشي، نظرًا لتمتعه بخبرة كبيرة للعبه في صفوف أتالانتا الإيطالي وتولوز الفرنسي وغيرهما، بالإضافة إلى إجادته صناعة وتسجيل الأهداف.

وتعاقد نادي الاتحاد مع الصربي ألكسندر بيزيتش بداية الموسم الرياضي الحالي، بعد تألقه مع نادي سرفينيا الصربي، حيث شارك معه في 35 مباراة، نجح في تسجيل 25 هدفًا، وصنع 17 آخرين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، من الهزيمة في أول ثلاث جولات، والتعادل في المباراة الماضية أمام الوحدة.