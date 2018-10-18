بيليتش يبدأ تصحيح أوضاع الاتحاد أمام أُحد

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة أُحد في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص المدرب الكرواتي سلافن بيليتش على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل بداية الحصة التدريبية، واختتم المران بمناورة كروية قسم فيها اللاعبين إلى أربع مجموعات.

ويسعى الكرواتي بيليتش للتغلب على أُحد في مباراته الأولى كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لانتشال العميد من الأزمة الفنية والنفسية التي يمر بها هذا الموسم، بعدما فشل في تحقيق الفوز في أي لقاء.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أُحد، مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعول جماهير الاتحاد كثيرًا على المدرب الكرواتي الجديد سلافن بيليتش في قيادة العميد لتحقيق الانتصارات، بعد البداية المتذبذبة هذا الموسم، سواء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ودعها من دور الـ32.

وبعد مرور خمس جولات على انطلاق المسابقة المحلية، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الوحدة، وتلقى 4 هزائم، ليُحقق العميد البداية الأسوأ في مسيرته.