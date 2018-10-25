بيليتش يُعدد مكاسب الكلاسيكو.. ويؤكد: الهدف الثاني نقطة مفصلية

المواطن - مروة نبيل

عدد الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مكاسب مباراة الهلال، رغم الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره الاتحاد في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنتيجة 3/1، سجلها محمد كنو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبرازيلي كارلوس إدواردو، وأحرز للعميد الصربي ألكسندر بيزيتش.

وقال المدرب الكرواتي: “قدمنا مباراة جيدة لولا الأخطاء، والفريق بحاجة لمواصلة العمل في المرحلة المقبلة لتحقيق النتائج الإيجابية.. وأعتقد أن الفريق يحتاج معنويًا لكسب مباراة ليعود إلى مستواه المطلوب”.

وتابع بيليتش تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة الهلال والاتحاد قائلًا: “الأسلوب الدفاعي الذي انتهجناه كان مُثمرًا في الحد من خطورة الهلال على المرمى، ونجحنا في صناعة فرص بالهجمات المرتدة”.

وأضاف المدرب الكرواتي: “الهدف الثاني لنادي الهلال كان نقطة مفصلية في تحويل مسار المباراة بعد أن فقدنا بسهولة كرة كانت بحوزتنا.. ومع عودة فيلانويفا وفهد المولد سيتحسن الأداء الهجومي في المباريات المقبلة”.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تذيل جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين فقط، ليُحقق الانطلاق الأسوأ له في المسابقة المحلية.