بيليتش يُكثف التدريبات البدنية للاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تحت قيادة الكرواتي سلافن بيليتش، تدريباته اليومية في المعسكر الإعدادي المُقام حاليًّا في مدينة الطائف.

واستمر الجهاز الفني لنادي الاتحاد في تكثيف تدريبات الإعداد البدني في الحصة الصباحية، التي أُقيمت في صالة اللياقة والمسبح في مقر سكن الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

وتركّز التدريب المسائي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الجوانب الفنية، حيث وجه بيليتش اللاعبين لتنفيذ تعليمات فنية محددة، لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال الفترة الماضية.

وتعول جماهير الاتحاد كثيرًا على معسكر الطائف في عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات، بعد البداية المتذبذبة هذا الموسم، سواء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أو بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ودعها من دور الـ32.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الوحدة، وتلقى 4 هزائم، ليُحقق العميد البداية الأسوأ في مسيرته.