بينها التعليم.. التويجري يكشف أبرز القطاعات المقرر خصخصتها

المواطن - الرياض

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن الوزارة تسعى لإدخال الخصخصة إلى المملكة بطريقة متوازنة.

وأضاف التويجري أن لدى الوزارة خبراء قانونيين وماليين لإنجاح برامج الخصخصة في المملكة، موضحًا خلال حديثه ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض، أنه تم الانتهاء من 4 عمليات خصخصة من الآن وحتى نهاية الربع الأول من 2019.

وقال: “نعمل على الانتهاء من خصخصة في قطاع الرعاية الصحية وقطاع المطاحن والصوامع وقطاع تحلية المياه بالإضافة لقطاع التعليم”.

ورأى الوزير التويجري أن الخصخصة تتطلب عددًا من الأمور، من بينها تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، وتوفير التشريعات المطلوبة وتوفير مستويات مرتفعة من الشفافية، وتطبيق المزيد من الحوكمة فيما يتعلق بالشفافية، والسعودية تتعاون مع المؤسسات الدولية التي تقدم استشارات بهذا الخصوص.

وأكد وجود مستثمرين أوروبيين يتطلعون للمشاركة في عمليات الخصخصة المرتقبة في السعودية.