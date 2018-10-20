بينهم خبراء إيرانيين .. مقاتلات التحالف تقتل 75 إرهابيًا في معارك بالحديدة

المواطن - متابعة

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، من قتل 75 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإرهابية في قصف جوي للتحالف بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وشنت مقاتلات التحالف غارة جوية مركزة استهدفت اجتماعًا لقيادات حوثية في الحديدة أسفرت عن مصرع أكثر من 15 قياديًا وإصابة آخرين بينهم عناصر قد يكونوا خبراء إيرانيين حسب بيان لألوية العمالقة.

في غضون ذلك اندلعت بين قوات العمالقة، ومسلحي الحوثيين شرق مديرية الدريهمي عمليات عنيفة، عقب محاولة المليشيات التسلل والهجوم على القوات. وعلى إثر ذلك تصدت ألوية العمالقة لهم ولقي أكثر من 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي مصرعهم في معركة تُعد هي الأعنف منذ عدة شهور”.

وكانت دفاعات التحالف قد اعترضت أمس ، صاروخين باليستيين في سماء مديرية الدريهمي أطلقتها الميليشيات الحوثية نحو المدينة.