المواطن - الرياض

أعلن نادي الإبل، اليوم الثلاثاء، تأجيل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن التاريخ المحدد له مسبقاً.

وأشار نادي الإبل، في بيان له، إلى أنه سوف يعلن قريباً عن الموعد الجديد لإقامة المهرجان لهذا العام.

وأوضح النادي أن التأجيل يأتي حرصاً من النادي على مصلحة أبناء الوطن طلاب الجامعات والمدارس، حتى تتهيأ لهم الأجواء المناسبة في فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي، وألا يتأثر تحصيلهم العلمي.

ولفت نادي الإبل إلى أن التاريخ المقرر فيه إقامة المهرجان النسخة الثالثة تزامَنَ مع تاريخ اختبارات نهاية الفصل الدراسي للطلاب.