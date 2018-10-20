تأكيد تاريخي من الوزير العواد تعليقًا على بيان النائب العام بشأن خاشقجي

المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام عواد بن صالح العواد أن المملكة قامت على العدالة وسيادة القانون منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وصولاً للعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الوزير العواد إن بيان النائب العام أمس الجمعة للتحقيق في وفاة المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله، تأكيد لهذه المبادئ الراسخة.

وصرح النائب العام الشيخ سعود المعجب أمس بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي؛ ما أدى إلى وفاته.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.