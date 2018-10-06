تأكيد مُبشر من وزير العمل بعد مقابلة محمد بن سلمان مع بلومبيرغ

المواطن - الرياض

علق وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وكالة بلومبيرغ.

وقال الراجحي: إن لقاء ولي العهد يؤكد على العمق السياسي والتاريخي للمملكة، ويتطلع بثقة للحاضر الزاهر الذي نعيشه، ويرسم آفاق المستقبل المشرق الذي نسعى إليه، في ظل رؤية تنموية طموحة.

وأضاف وزير العمل: نحن ماضون- بإذن الله- لتحقيق طموحات القيادة الكريمة في مجال تدريب وتمكين وتوظيف أبناء وبنات الوطن.

وأكد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أمس في حواره، أن معدل البطالة سيبدأ في الانخفاض بدءًا من عام 2019 حتى يصل إلى 7% في عام 2030 على النحو المستهدف في رؤية 2030.

وأضاف ولي العهد، أن معدل البطالة بين الذكور، بين 5 إلى 6%، وذلك رقم قريب جدًّا من المعدل الطبيعي، ولكن معدل البطالة عند الإناث يزيد عن 20%، ولا يوجد علم كم عدد النساء، من تلك النسبة، اللاتي يُعتبرن عاطلات ويبحثن عن وظائف، وعدد اللاتي لا يبحثن عن وظائف.

وتابع الأمير محمد بن سلمان أن هناك الكثير من البرامج التي ستتعامل مع هذه المطالب وهذا سيبيّن الكثير من الأرقام، موضحًا أن عملية خلق الوظائف ستبدأ من عام 2019، وربما في أواخر عام 2018.

وشدد ولي العهد على أنه لا تزال الحكومة السعودية بحاجة إلى خلق الكثير من الوظائف بسبب الاحتياجات في البلاد، وفي الجيش، وفي الأجهزة الأمنية، وفي التعليم– وخاصة التعليم– وكذلك في القطاعات الأخرى التي تم إنشاؤها حديثًا كالمجال الرياضي ومجالات أخرى مختلفة.

ولفت إلى أنه لذلك يحتاج الاقتصاد والبلاد والشعب إلى هذه الخدمات، متابعًا أن خلق الوظائف في القطاع الخاص سينمو أيضًا مع مرور الوقت.