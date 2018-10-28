تأهل 4 فرق إلى الأدوار النهائية من بطولة البلوت الثانية

المواطن - واس

أعلنت أربعة فرق تأهلها إلى الأدوار النهائية من بطولة المملكة الثانية للبلوت والذي ستقام ابتداءًا من الرابعة عصراً ليوم غدٍ ، برعاية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وتمكن “عبدالله الشهراني ورزق الله العتيبي” من التأهل إلى دور النصف النهائي عن مجموعة الشيريا، و”سامي العوفي ومحمد آل ضعين” عن مجموعة الديمن، فيما تأهل “ضويحي السبيعي، ومسفر العرجاني” عن مجموعة السبيت، وصقر العمار وبدر القحطاني عن مجموعة الهاص، وهي المجموعة التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة من جولة تحديد أبطال المجموعات والتي انطلقت عند السابعة والنصف من مساء اليوم .

وسيتواجه المتسابقون في دور نصف النهائي عند الرابعة عصراً، فيما ستنطلق مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع عند السادسة مساء، على أن تكون المباراة الختامية عند الثامنة مساء والتي ستعلن الفائز بالنسخة الثانية من بطولة المملكة للبلوت.

يشار إلى أن الجوائز المالية المرصودة لهذه البطولة تبلغ مليونين ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 500 ألف ريال، وسيحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 200 ألف ريال.

وتأتي البطولة كإحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة في الآونة الأخيرة، ضمن خططها الهادفة إلى نشر ثقافة الألعاب المختلفة والمتنوعة في المملكة، في مقدمتها لعبة “البلوت” التي تعد أحد الألعاب الشعبية في المنطقة وتحظى باهتمام كبير من كافة الفئات العمرية.